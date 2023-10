Matthew Perry, estrela de ‘Friends’, morre aos 54 anos 

Ator, que ficou conhecido por interpretar o personagem Chandler, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa, em Los Angeles

Matthew Perry, conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing, na série “Friends”, morreu neste sábado, 28. De acordo com o site “TMZ”, o ator de 54 anos foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo fontes policiais, a principal suspeita é de afogamento. A publicação ainda informa que socorristas não encontraram drogas no local. A possibilidade de um homicídio também está descartada. Apesar de ter feito sucesso no seriado Friends (1994 a 2004), o artista também participou de outras programas de televisão, como “Boys Will Be Boys”, “Growing Pains”, “Silver Spoons”, “Charles no comando”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210”, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, “Scrubs”, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On” e outros. Seu último trabalho foi em 2017, interpretando o papel de Ted Kennedy na minissérie “The Kennedys After Camelot”.

Problemas com álcool e drogas

Em 2021, o público pode revê-lo no especial Friends: The Reunion, que reuniu, além do intérprete de Chandler, o elenco do clássico programa – Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross). Ao longo dos últimos anos, porém, Perry se afastou da carreira artística. Em vez de séries ou filmes, aparecia na imprensa em notícias que repercutiam problemas pessoais – como a de que estaria vivendo recluso em um quarto de hotel, gerando preocupação em antigos colegas e amigos, ou tendo gasto milhões para se manter sóbrio. Nos últimos anos, o ator falou sobre diversos problemas que enfrentou, incluindo o vício em drogas, incluindo bebidas alcoólicas e opioides. Numa das internações, afirma que os médicos disseram que tinha apenas 2% de chances de sobreviver. “O inferno existe. Eu estive lá”, afirmou em sua biografia. A última foto postada pelo artista nas redes sociais é de cinco dias atrás. A imagem mostra ele em uma piscina. Veja abaixo.

