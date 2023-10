Vitão faz teste de DNA e revela se é o pai da filha de Suelen Gervásio; confira

Músico utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para encerrar a polêmica

Vitão utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para encerrar uma polêmica. No Instagram, o músico afirmou que fez um teste de DNA para saber se era ou não pai de Nina, filha de Suelen Gervásio. Segundo o jovem de 24 anos, o resultado deu negativo e ele não tem qualquer vínculo com a criança. “Estou fazendo esse vídeo para esclarecer e encerrar definitivamente uma história que tem permeado minha vida nos últimos meses envolvendo uma criança. Realizei o teste de DNA na semana passada e o resultado, que foi negativo, chegou ontem”, informou o cantor, que constantemente é relacionado como pai da menina. “Eu não tenho paternidade sobre essa criança e peço, desde já, que parem de relacionar o nome dela ao meu. Isso tem gerado uma exposição excessiva, inclusive antes de seu nascimento”, continuou.

Em julho deste ano, Vitão explicou que teve relação com Suelen no final do ano passado e que pensava que era o pai da criança. “Acabei assumindo por não querer mais deixar os outros falarem por mim quando o assunto sou eu. Fiz uma pequena declaração dizendo que era pai, sim, até porque independente do teste de DNA eu estava sendo pai. Acredito que ser pai é muito mais do que um laço biológico, existem muitos pais que têm esse laço e não assumem seus filhos”, comentou, na ocasião. A situação mudou quando uma terceira pessoa surgiu na história. “Logo após essa notícia sair, vazaram conversas da Suelen com um terceiro suposto pai, com o qual conversei por telefone e ambos estamos de acordo com a responsabilidade. Tanto eu quanto ele vamos assumir a paternidade da filha, depois do teste de DNA e do resultado, até porque a criança tem o direito de saber quem é seu pai e sobre sua identidade”, continuou. Agora, Vitão afirma que não terá mais relação com Suelen e sua filha. “Desejo tudo de bom para esta família”, finalizou.