Elenco de ‘Friends’ se manifesta após morte de James Michael Tyler

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt Leblanc e Lisa Kudrow prestaram homenagens ao intérprete de Gunther, que morreu vítima de câncer

Reprodução/Instagram/courteneycoxofficial/25.10.2021 James Michael Tyler viveu Gunther na série 'Friends'



O elenco da série “Friends” prestou homenagens ao ator James Michael Tyler, que morreu no último domingo, 24, aos 59 anos, vítima de um câncer de próstata. O artista, que ficou conhecido por viver Gunther na famosa sitcom americana, foi diagnosticado com a doença em 2018, quando a doença já estava em um estágio avançado. Nas redes sociais, o elenco da série lamentou a partida do ator. “‘Friends’ não seria o mesmo sem você. Obrigado pelas risadas que você trouxe para o show e para todas as nossas vidas. Sentiremos muita falta”, escreveu a atriz Jennifer Aniston, intérprete de Rachel. “O tamanho da gratidão que você trouxe para a produção e demonstrou todos os dias no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz, James”, postou a atriz Courteney Cox, que viveu Monica.

“James, obrigado por desempenhar um papel tão maravilhoso e inesquecível em ‘Friends’ e por ser um cavalheiro de coração tão grande e sempre tão humano fora das câmeras. Você fará falta, amigo”, postou o ator David Schwimmer, o Ross Geller. “Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a tua falta”, comentou o ator Matt LeBlanc, o sedutor Joey Tribbiani. “James Michael Tyler, vamos sentir sua falta. Obrigado por estar lá para todos nós”, acrescentou a atriz Lisa Kudrow, responsável pela excêntrica Phoebe Buffay. Quem também fez uma homenagem foi a atriz Maggie Wheeler, que fez sucesso como Janice: “Agradeço por ter tido a chance de conhecer este homem tão gentil. Nos últimos anos, James e eu gostamos de trabalhar lado a lado, fazendo presença em vários eventos de ‘Friends’ e sou muito grata pelo tempo que passamos juntos. Estou muito triste ao saber de sua morte e meus pensamentos estão com seus entes queridos neste momento”. O ator Matthew Perry, intérprete de Chandler Bing, não se manifestou nas redes sociais.

