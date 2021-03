Mayra Cardi diz que vai se casar com Deus e adianta que evento será ‘de parar o trânsito’

Influencer explicou nas redes sociais por que quer fazer um mega evento para celebrar essa união

Reprodução/Instagram/mayracardi/25.03.2021 Mayra Cardi falou que está planejando um casamento com Deus



A coach e influenciadora digital Mayra Cardi contou nas redes sociais que está planejando um mega casamento com Deus que, segundo ela, que já deveria ter acontecido há muito tempo. “Vou casar comigo mesma porque eu me encontrei e isso já vem fazendo parte de um processo. Eu encontrei a melhor parte que existe dentro de mim, que é Deus. É isso o que eu devia ter feito no começo da minha vida, o meu casamento com Deus”, explicou a participante do “BBB 9”, que planeja fazer uma grande festa para celebrar essa união. “Farei um casamento digno de Deus, de parar o trânsito”, adiantou.

Mayra aproveitou para explicar por que quer fazer um festão: “Eu casei tantas vezes com pessoas que, de certa forma, não tem nem um milímetro da importância que tem Deus – sem tirar a importância dessas pessoas – e fiz casamentos tão lindos, como é que agora que eu vou casar com Deus eu não vou fazer o [casório] mais ‘fodástico’ da vida? Eu vou fazer um casamento do jeito que Deus merece, por essa festa diária que Ele faz dentro do meu ser e eu sou muito grata. Vai ser o casamento mais lindo que vocês já viram na vida”, garantiu a ex-BBB. Mayra já foi casada por duas vezes e seu último casamento, com o ator Arthur Aguiar, terminou cercado de polêmicas. A coach se aproximou de Deus após passar por um sufoco em uma viagem com que fez com algumas amigas e, após passar mal, sentiu que renasceu devido as orações da influencer Pétala Barreiros, que estava com ela na viagem.