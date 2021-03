Mayra Cardi faz homenagem em aniversário de Arthur Aguiar: ‘Sigo te amando’

Influenciadora fez um post nas redes sociais dizendo que o ator mudou após a separação

A influenciadora digital Mayra Cardi aproveitou o aniversário do ator Arthur Aguiar, que completa 32 anos nesta quarta-feira, 3, para homenagear o artista, que é pai da sua filha. “Hoje é o começo de um novo ciclo, uma nova chance de começar de novo, de fazer o novo de fazer diferente. Se inicia novas chances de ser mais feliz, de sorrir mais, de ter mais saúde, vida, dinheiro também. Que esse seu novo ciclo seja como Deus planejou para você, e não como você quer que seja, que você aceite os caminhos dele de maneira leve e saiba desfrutar de cada pedra e flores em seu percurso”, começou escrevendo a coach que foi casada com Arthur e acabou tendo uma separação turbulenta com direito a traições expostas na mídia.

Mayra continuou dizendo que não sabe como será o dia de amanhã, mas o importante é conhecer a felicidade plena. “Que Deus de fogo para seu coração para que possa aprender sobre amor a cada dia mais! E que dê calma para seu corpo porque tudo aqui é passageiro e o que realmente importa está somente no coração! Que você possa aprender a viver o hoje como se não houvesse o amanhã, mas amar e respeitar o próximo como Deus quer que façamos!”, acrescentou a influencer que aproveitou o momento para abrir seu coração. “Te desejo amor, e sigo te amando, como sempre amei, mas agora sem esperar nada em troca e de maneira leve e sem nenhum sofrimento, porque o que faz sofrer não pode ser de Deus e daí nem me interessa.”

Durante o texto, Mayra também ressaltou que uma “pessoa maravilhosa” tem nascido dentro de Arthur e agradeceu por ele ter insistido para ter um filho com ela. “Não importa se para sempre estaremos juntos ou separados, nossa genética, nosso sangue e nossas raízes, além do amor, se uniram tanto que se transformaram em um ser de luz chamado Sophia, e venha quem vier e custe o que custar, essa mistura genética transformada em menina é impossível ser separada. Gratidão por ela, pela vida dela e pela luz dela”, concluiu a influencer. Após a separação, o ator disse nas redes sociais que ia lutar para recuperar seu casamento e chegou a ir cuidar de Mayra quando ela testou positivo para a Covid-19.