MC Daniel assume cirurgias plásticas e comemora: ‘Fui correr atrás de ficar bonito’

Cantor afirma que está contente com o resultado: ‘Fico muito feliz que me achem bonito e atraente, não vou mentir’

Reprodução/Instagram/@mcdaniell MC Daniel fez revelação sobre sua aparência



O cantor MC Daniel assumiu que realizou cirurgias plásticas em seu rosto. Nas redes sociais, o funkeiro de 24 anos publicou um vídeo contanto que fez harmonização facial e cirurgias na gengiva. “Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos. Mudei o rosto, troquei minhas lentes, diminui minha gengiva, fiz harmonização. Vejo muita gente dizendo ‘nossa, ele ficou bonito do nada’. Hoje vocês me conhecem, sabem do meu coração e da minha personalidade, o que faz com que vocês aceitem o meu visual”, justificou. “Fui correr atrás de ficar mais bonito, me sentir melhor no que incomodava na minha aparência, mas tomem cuidado com isso também. Fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu sorriso e da minha pele. Prefiro assumir do que meter o louco, mentir e pá. Fico muito feliz que me achem bonito e atraente, não vou mentir”, esclareceu.