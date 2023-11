RBD chega ao Brasil para oito shows; saiba quais músicas a banda deve tocar

Grupo mexicano inicia série de apresentações nesta quinta-feira, 9, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

EFE/Jesus Rosales RBD fará oito shows no Brasil



O grupo RBD já chegou ao Brasil para a série de shows que acontecem nos próximos dias no Rio de Janeiro e São Paulo. Os músicos pousaram em um aeroporto no Rio de Janeiro, onde dezenas de fãs os esperavam, no entanto não houve aparições públicas. As primeiras apresentações acontecem no dia 9 e 10, na capital fluminense, no Estádio Nilton Santos. Os outros seis shows acontecem em São Paulo, no Estádio do Morumbi e no Allianz Parque, entre os dias 12 e 19 de novembro. Com ingressos esgotados, a banda mexicana deve reviver grandes sucessos da carreira, como Enseñame, Sálvame, Tenerte y Quererte e Un Poco de Tu Amor. A empresa Eventim, responsável pela venda de entradas para a turnê no Brasil, divulgou o possível setlist das apresentações com base nos shows que o RBD fez na primeira fase da tour nos Estados Unidos, com mais de trinta músicas. O repertório começa com Tras de Mí e termina com Rebelde, clássico que ficou conhecido pela abertura.