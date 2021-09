Solange Gomes e Rico Melquiades protagonizam primeiro barraco de ‘A Fazenda 13’; confira

Discussão começou porque a modelo eliminou o influenciador de uma dinâmica que valia prêmios

O clima em “A Fazenda 13” estava até que amigável, mas uma dinâmica que aconteceu na noite de quinta-feira, 16, fez os ânimos subirem e a primeira grande discussão da temporada aconteceu durante o intervalo da atração ao vivo e se estendeu para madrugada desta sexta-feira, 17. A briga começou em uma dinâmica que deu prêmios a alguns peões. Na primeira etapa, quem era sorteado tinha que tirar uma pessoa do jogo e Solange Gomes acabou eliminando Rico Melquiades. O influenciador não ficou nada contente e, durante o programa ao vivo, demonstrou sua indignação e afirmou que votaria na modelo. No intervalo do reality, a discussão se estendeu e os peões começaram a trocar ofensas.

“Solange chegou”, afirmou a modelo. “Rico também chegou, você vai conhecer quem é ele”, respondeu o peão. “Eu não quero conhecer. Fala um monte de palavrão o dia inteiro e tenta ser engraçado”, rebateu Solange. “Está incomodada? Peça para sair ou bate o sino”, gritou o influenciador. “Eu não. Você quer aparecer porque ninguém te conhece”, disse a peoa. “Quem é Solange Gomes? Quem é você?”, provocou Rico. “Eu não estou escorada em ninguém aqui. Quer brigar para aparecer”, acrescentou Solange, que começou a dizer que o adversário se escorava no humorista Carlinhos Maia e, por isso, entrou em “A Fazenda 13”. Rico chamou Solange de “podre” e a discussão foi ficando mais acalorada. “Tu é feio para caralh*”, disparou a modelo. “Você é uma velha coroca”, retrucou o influenciador. Os outros participantes tentaram acalmar os peões, mas a briga continuou na sede da “Fazenda” e os peões não conseguiram se entender. Veja trechos da briga:

