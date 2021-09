Marcos Mion pede apoio a Galisteu após críticas na apresentação da ‘A Fazenda 13’

Nas redes sociais, muitos seguidores acharam que a apresentadora quis seguir o estilo de seu antecessor ao trocar, por exemplo, ‘fazendola’ por ‘fazendox’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Record Marcos Mion deu suporte a Adriane Galisteu, nova apresentadora da 'A Fazenda'



Adriane Galisteu está sendo criticada por parte do público da “A Fazenda 13”, da TV Record. Nas redes sociais, muitos seguidores acharam que a apresentadora quis seguir o estilo de Marcos Mion, seu antecessor, ao trocar, por exemplo, “fazendola” por “fazendox”. Na tarde deste sábado, 18, entretanto, Mion pediu para que os espectadores do reality show tenham mais paciência com a ex-modelo. “É normal esse tempo de ela tentar descobrir como que é ‘A Fazenda’ dela, tá? Vamos apoiar… É bom que vocês gravem isso, passem isso adianta, porque essa é a minha opinião. A gente tem que apoiar ela, dar chance para ela encontrar sua própria linguagem e a sua ‘A Fazenda’. Temos que estar vibrando e apoiando ela”, disse o atual apresentador do “Caldeirão do Mion”, da Rede Globo, em ‘live’ feita no Instagram.

Antes da estreia do programa, Marcos Mion já havia desejado boa sorte a Galisteu, que está fazendo a sua estreia. “Quero desejar boa sorte pra minha amiga de mais de 20 anos, exímia comunicadora, Adriane Galisteu, no comando da Fazendola! Lembro que ela sempre acompanhou o programa como fã, de me pedir pra ir em Itapecerica pra conhecer ao vivo, então que Deus abençoe esse momento dela!”, escreveu Mion, em suas redes sociais. Sem perder tempo, Adriane respondeu dizendo que fã do amigo. “Meu quero amigo Mion, você sabe que eu sou sua fã e eu vou estrear hoje feliz da vida com essa sua mensagem.”