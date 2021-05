MC Guimê comete gafe ao comentar morte de MC Kevin no ‘Encontro’; assista

Cantor disse que se estivesse com o funkeiro no dia do acidente o aconselharia a descansar assistindo Netflix e, logo em seguida, pediu desculpas por citar a concorrente do Globoplay

Reprodução/Globo/24.05.2021 MC Guimê virou assunto nas redes sociais por citar a Netflix na Globo



O cantor MC Guimê participou do “Encontro” nesta segunda-feira, 24, e sua passagem pela atração da Globo está repercutindo nas redes sociais, isso porque ele cometeu uma gafe ao vivo. Durante o programa, Fátima Bernardes discutia com Guimê, MC Don Juan e MC Fioti sobre como é lidar com a mudança de uma vida simples para uma vida com fama e dinheiro. O assunto já tinha sido comentado por Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, que morreu com 23 anos ao cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro, durante sua participação no “Mais Você” da última quarta-feira, 19. “Eu sempre falei para ele que precisava passar num psicólogo porque a gente passou muita necessidade, muitas dificuldades, e não é só o Kevin, mas esses meninos artistas que não tinham nada e hoje têm tudo, porque é muito difícil para eles lidar com fama e dinheiro”, falou Valquíria. Fátima Bernardes comentou que faltou um suporte para Kevin e Guimê disse que realmente não é fácil lidar com essa mudança de vida sem a ajudar de ninguém.

“Eu já tive esses momentos, acho que todos nós jovens tivemos, ainda mais no funk, que chega tudo para a gente. Chega droga, chega bebida e, quando a gente é solteiro, chegam as mulheres. Tudo isso mexe com a nossa cabeça e se a gente não tiver uma pessoa que dá um bom conselho para a gente, isso influencia muito”, comentou. Na sequência, Guimê disse que se estivesse com Kevin o aconselharia a ir descansar e assistir algo na Netflix, que é a principal concorrente do Globoplay, a plataforma de streaming da Globo. “Eu mesmo, se fosse o amigo que tivesse essa oportunidade de estar lá com ele, seria o cara que ia segurar no pescoço [dele] e falar: ‘Vai tomar um banho, parça, vai assistir um Netflix’. Opa, desculpa. ‘Vai assistir um Globoplay, vai ficar de boa, curtir sua esposa e ficar em paz’.” Fátima Bernardes e um dos convidados não conseguiram segurar a risada. A confusão feita por Guimê com as plataformas de streaming foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Veja a repercussão:

O MC GUIME NO ENCONTRO MANDANDO ASSISTIR NETFLIX SÉRIO — ailùJ (@traluogailuj) May 24, 2021

Depois desse nunca mais veremos o MC Guime na globo #Encontro pic.twitter.com/AIwuCeGWdh — keety (@toaquipelomemes) May 24, 2021

Mc guimê : vai assistir uma Netflix…opa, Globoplay. A globo vendo isso : pic.twitter.com/eTXqCUiHYJ — 😛 (@Viih_Santannaa) May 24, 2021

morta que o mc guime soltou na globo “vai assistir um netflix ops desculpa vai assistir um globoplay” pic.twitter.com/lpbgcrCYhl — chun li da periferia (@melloilan) May 24, 2021