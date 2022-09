MC Loma acaba com mistério e divulga primeiras fotos da filha; veja

‘Minha alma gêmea’, declarou a funkeira que deu à luz Melanie no último dia 9 de setembro

Reprodução/Instagram/mclomaofficial MC Loma deu à luz Melanie no dia 9 de setembro



A cantora MC Loma matou a curiosidade dos fãs e nesta segunda-feira, 26, divulgou as primeiras fotos da sua filha, Melanie. A artista deu à luz há pouco mais de duas semanas, mas ainda não tinha postado nenhuma imagem da criança. “09.09.2022, 13:41 pm, dia que conheci o amor da minha vida, a minha melhor amiga, minha alma gêmea”, escreveu a funkeira na legenda do post com as primeiras fotos de Melanie. “Desde que você chegou, filha, meu mundo mudou para melhor, você me tornou uma pessoa melhor, você é a minha melhor versão, te amo muito”, acrescentou a artista, que não quis revelar quem é o pai biológico da criança. As imagens da filha de MC Loma repercutiram redes sociais e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 26. “Quando a MC Loma falou que a filha dela é a coisa mais linda desse mundo, ela não mentiu”, comentou um seguidor. “A filha da MC Loma é linda demais”, babou outro. “A filha da MC Loma parece uma bonequinha, meu Deus, um dos bebês mais lindos que eu já vi”, acrescentou mais um. Veja imagens de Melanie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos 🐟 (@mclomaofficial)