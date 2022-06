Mc Loma diz que não irá expor o nascimento da filha nas redes sociais: ‘Desejaram a morte dela’

Artista está no sexto mês de gestação e desabafou sobre os recentes ataques de ódio que passou a sofrer; cantora disse se sentir ‘humilhada’ em seu Instagram

Reprodução / Instagram / @mclomaofficial Mc Loma denunciou que recebe comentários maldosos em suas redes sociais



A cantora Mc Loma utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, para desabafar e informar os seus seguidores que não planeja mostrar a aparência de sua filha – Melanie – após o nascimento. Atualmente, a artista encontra-se no sexto mês de gestação e alegou que comentários maldosos na internet a obrigou a tomar esta decisão. “Eu não vou mostrar a Melanie, tenho certeza. Não sei, quando ela tiver alguns meses ou anos. Mas não vou mostrar ela. Sou muito humilhada aqui no meu Instagram, por mais incrível que pareça. Recebo umas cinquenta mensagens por dia de pessoas pedindo para eu me matar, desejando a minha morte”, alegou.

A artista alertou que pessoas em suas redes sociais também desejaram a morte de sua filha e que ela não deseja que um bebê “puro e inocente” passe por isso. “Às vezes. não dá vontade nem de aparecer aqui por causa disso, tenho esse trauma. Não quero que a minha filha passe por isso, não quero expor um bebê, que é uma coisa tão pura e inocente aqui, para as pessoas humilharem. Aqui já recebi mensagem, assim que descobri que estava grávida, de gente desejando a morte de Melanie. Vocês têm noção do que é isso? Gente desejando a morte de um bebê. Não vou mostrar ela por causa disso”, pontuou Loma. Durante os meses de gestação, suas redes sociais passaram a exibir os processos marcantes desta etapa. Aos 19 anos, Mc Loma está grávida de sua primeira filha.