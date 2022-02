MC Loma confirma gravidez e rebate boatos de que não saberia quem é o pai

Cantora de 19 anos diz que já informou o pai e que gestação tem pequeno risco por descolamento da placenta

Reprodução / Instagram / @mclomaofficial MC Loma disse que seus pais estão ansiosos para a chegada do neto



A cantora MC Loma, de 19 anos, confirmou nesta quarta, 9, que está grávida, em vídeos postados nas redes sociais. A funkeira, dona do hit “Envolvimento”, aproveitou para rebater boatos de que não saberia quem é o pai do bebê. “Para vocês que estão dizendo que eu fiz o filho na ‘orgia’, e nem sei de quem é, vim aqui falar. Tem gente que eu nunca fiquei na minha vida falando que é o pai. Para vocês que estão falando muito, saibam que eu sei quem é. Ele está sabendo que será o pai do meu filho”, disse Loma, em tom de resposta. A cantora disse que a gestação já tem quase dois meses e que descobriu na segunda semana de janeiro, e que seus pais reagiram de forma positiva e estão ansiosos pela chegada da criança. Da mesma forma, Loma relatou que a gravidez tem um certo risco por causa de um pequeno descolamento da placenta, mas que está fazendo acompanhamento médico.