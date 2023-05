MC Loma rebate especulação sobre paternidade da filha: ‘O pai é esse aqui’

Cantora ficou irritada com pergunta de seguidora e decidiu responder de forma inusitada; assista

Reprodução/Instagram/mclomaofficial MC Loma decidiu não falar publicamente quem é o pai biológico de Melanie



A cantora MC Loma se irritou com uma seguidora que tentou descobrir quem é o pai da sua filha, Melanie. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a pessoa em questão questionou: “O pai é [Loma colocou emojis em cima do nome], né?”. A funkeira respondeu em tom de ironia: “Oxi, mulher, não é não. Achei que tu sabia, o pai é esse aqui…”. Ela então fez uma montagem na qual bate a mão em sua virilha e, na sequência, aparece uma explosão (assista abaixo). Assim que anunciou a gravidez, Loma falou que não revelaria quem é o pai biológico da filha e os rumores sobre o assunto dominaram a internet. Em fevereiro de 2022, a dona do hit Envolver disse à Jovem Pan que o pai de Melanie “é uma pessoa anônima” e que não iria agregar em nada expor sua identidade. “Não quero deixar minha vida e a vida do meu bebê totalmente expostas. Acho que será melhor para a criança lidar com tudo isso tendo um pai anônimo”, declarou na ocasião. Em novembro do ano passado, Loma participou com as Gêmeas Lacração do “PodCats” e, na atração, as artistas disseram que o pai da menina não é presente, já tratou a funkeira mal, ficou com vergonha da gravidez e quis fazer teste de DNA. Depois disso, Loma apareceu chorando nas redes sociais e pediu: “Parem de tocar nesse assunto do pai de Melanie, isso está me matando por dentro. Apenas partem, eu imploro”.