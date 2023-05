MC Pipokinha choca piloto ao mostrar bumbum em cabine de avião; companhia aérea se manifesta

Empresa disse que ‘não há como prever atitudes repentinas’ como a da cantora e que ‘que repudia atitudes desrespeitosas’; veja vídeo

Reprodução/Twitter/aero_in MC Pipokinha abaixou a calça e expôs o bumbum ao visitar cabine de avião



A cantora MC Pipokinha teve uma atitude inusitada ao visitar a cabine de um avião. Após sentar no lugar do piloto para fazer vídeos e fotos, a funkeira abaixou a calça e mostrou o bumbum. “Rapidinho, moço”, declarou a artista. O piloto tentou impedir: “Não, não, não. Não pode não”. Pipokinha ignorou o profissional e, com o bumbum de fora, fez pose para tirar fotos. Sentindo que o clima ficou tenso, ela tentou descontrair. “Estou de shorts, achou que eu estava pelada, né?”, comentou a cantora dando um tapinha no braço do piloto que acompanhava a visita. Procurada pela Jovem Pan, a GOL informou que Pipokinha teve acesso a cabine da aeronave, pois “é uma política da companhia permitir rápidas visitas supervisionadas para aproximar as pessoas do incrível universo da aviação”. “As visitas são autorizadas de acordo com a avaliação do comandante, geralmente durante o desembarque, desde que não interfiram na preparação para o próximo voo ou na segurança. A companhia reitera que não há como prever atitudes repentinas como a da cliente deste vídeo, que também foi surpreendida com o fato e que repudia atitudes desrespeitosas”, declarou a companhia aérea em nota.