‘Precisava transar’, diz MC Pipokinha após ser acusada de forjar desaparecimento

Funkeira está sendo criticada nas redes sociais de simular o sumiço para promover seu novo clipe

A cantora MC Pipokinha apareceu em suas redes sociais após sua equipe afirmar que ela sumiu após realizar um show na noite deste sábado, 20. O assunto dominou as redes sociais após Jonas Kaik, dançarino da funkeira, postar um vídeo dizendo: “A Pipoka saiu do baile, encontrou com um amigo, saiu da van, entrou em um carro e até agora ninguém sabe dela. Como que dorme desse jeito?”. Ele ainda acrescentou: “Minha ficha não caiu, cadê você?”. Vaz, DJ oficial de Pipokinha, também fez um vídeo relatando a mesma história. Nas redes sociais, os fãs começaram a desconfiar de que se tratava de uma estratégia de marketing para lançar uma nova música. Isso se intensificou após viralizar no Twitter uma foto de um cartaz colado em um post anunciando o “desaparecimento” da cantora. No entanto, ao dar zoom, foi possível ver escrito em letras pequenas: “Esse cartaz é parte de uma campanha de marketing”.

Ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza na tarde deste domingo, a artista postou stories dizendo: “Que doideira, obrigada a todos que estão preocupados comigo, mas eu estou bem. Estava no avião, não tinha como mexer no celular. Eu saí para ficar com um boy, precisava transar, fui ficar com o cara e desliguei o celular, porque toda hora ficam me mandando mensagem”. Pipokinha também disse que teve um problema com seu antigo chip e que está usando um novo número de celular. De acordo com a funkeira, seu contato antigo foi hackeado e estão tentando aplicar o golpe do pix nos seus contatos. Ela falou também que só não respondeu as pessoas no Instagram porque estava no avião. A funkeira não comentou sobre o “desaparecimento” ser parte de uma campanha de marketing, mas assim que ela surgiu nas redes sociais seu novo clipe foi lançado. Vários seguidores criticaram a estratégia da cantora para promover o recente trabalho. “Brinca com coisa séria”, comentou um seguidor. “Tu só passa vergonha”, escreveu outro. “Pih, o marketing flopou viu”, acrescentou mais um.