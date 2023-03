Após sete shows cancelados, MC Pipokinha fala de polêmica com professores: ‘Fui mal interpretada’

Funkeira voltou a pedir desculpa e afirmou que deu as declarações ‘no calor da emoção’ porque estava sofrendo muitos ataques

Reprodução/Instagram/litttlepopcorn MC Pipokinha pediu desculpa novamente aos professores após onda de shows cancelados



A cantora MC Pipokinha voltou a pedir desculpas aos professores após suas polêmicas declarações resultarem no cancelamento de ao menos sete shows. A funkeira se apresentaria nos próximos meses em Natal (RN), Balneário Camboriú (SC), Cariacica (ES), Ariquemes (RO), Pouso Alegre (MG), Araraquara (SP) e no Distrito Federal, sendo que a maioria dos eventos que a contratou é voltado ao público universitário. “Salve, pessoal, minhas ‘pipoketes’, presta atenção no que a Pih vai falar agora. Primeiramente, queria pedir desculpa a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo que eu falei, então se eles se sentiram ofendidos comigo, queria pedir muita desculpa”, declarou Pipokinha nos stories do Instagram. “Estava sofrendo muitos ataques, então no calor da emoção acabei falando aquilo mesmo, mas em nenhum momento quis ofender os professores e se eles se sentiram ofendidos com a minha palavra, eu peço desculpa, até porque não foi a minha intenção. É isso, família. Espero que tenham me entendido.”

A funkeira foi “cancelada” nas redes sociais após viralizar um vídeo em que debocha dos professores. Ela deu as declarações depois que um seguidor disse que discutia com a professora na escola para defendê-la. “Tadinha dela, já é professora. [Para] ser professora, tem que amar muito a profissão, porque para ouvir desaforo dos filhos dos outros… tem que ter nada para fazer em casa mesmo. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado para caralh* só de ser um professor”, disparou a funkeira. O que também gerou revolta foi a forma como a artista comparou o salário de um professor ao quanto ela recebe por show. “Deixa ela, meu baile está R$ 70 mil. Trinta minutinhos em cima do palco e eu ganho R$ 70 mil, ela não ganha nem R$ 5 mil.” Essa não foi a única polêmica em que Pipokinha se envolveu recentemente. A cantora também foi criticada após postar um vídeo em que um gato aparece lambendo seu seio e também por receber sexo oral no palco durante um show.