MC Pipokinha se desculpa com professores após ter shows cancelados

Advogada da cantora disse que fala da funkeira foi ‘distorcida de sua real intenção’; em conversa com seguidores, artista debochou do salário dos profissionais de educação

Reprodução/Instagram/@pihrainha MC Pipokinha teve shows cancelados após menosprezar professores em um vídeo



Após ter shows cancelados por polêmicas envolvendo os professores, a cantora MC Pipokinha pediu desculpa aos profissionais de educação. Em um post no Twitter, a advogada da funkeira postou uma nota oficial de esclarecimento. “A cantora vem formalizar a sua intenção de enfatizar a importância da classe de profissionais de educação que merece ser melhor vista e consequentemente melhor remunerada”, diz o comunicado, que também ressalta as ofensas que MC Pipokinha vem recebendo nos últimos dias após vídeos polêmicos de seus shows viralizarem nas redes sociais. “A cantora, infelizmente, vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de emponderamento feminino e por estar em constante crescimento na mídia, e ao ouvir palavras supostamente ditas por outra mulher se expressou de maneira dúbia, dando assim, chance para interpretações pejorativas e que foram distorcidas de sua real intenção”, complementa. No Instagram, ao conversar com seguidores, a funkeira debochou dos salários dos professores e comparou com o dela. “Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, pois ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5.000”, disse. Após essas falas, que gerou revolta nas redes sociais, algumas apresentações da artista foram canceladas.