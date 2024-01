MC Poze do Rodo anuncia que será pai pela sexta vez e manda recado para Neymar: ‘Vai ficar difícil me alcançar’

Cantor de 24 anos se tornou pai de Jade e Manuela no ano passado

Reprodução/Instagram/@pozevidalouca Mc Poze do Rodo ao lado do jogador Neymar



O cantor MC Poze do Rodo, de 24 anos, anunciou que está prestes a se tornar pai pela sexta vez. A novidade foi revelada por ele em suas redes sociais. “Vou ser pai mais uma vez, sim. Neymar vai ficar difícil me alcançar”, escreveu o cantor e brincou com o jogador brasileiro, que recentemente surgiram boatos de que ele seria pai pela terceira vez, algo que não foi confirmado até o momento. Poze do Rodo já é pai de Júlia, Miguel e Laura, frutos de seu relacionamento com Vivianne Noronha. No ano passado, ele também se tornou pai de Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e Manuela, filha da influenciadora Myllena Rocha.