Vanessa Lopes é retirada da vinheta do ‘BBB 24’ após desistência

Influenciadora digital deixou o reality show na última sexta-feira

A influenciadora digital Vanessa Lopes, que desistiu do “BBB 24” na semana passada, foi removida da vinha de abertura do reality show. O trecho foi exibido pela primeira vez após a desistência e excluiu a tiktoker dos participantes, enquanto os brothers e sisters eliminados aparecem com a imagem sendo apagada. Como o site da Jovem Pan mostrou, Vanessa desistiu do programa na última sexta-feira, 19, durante uma conversa com outros participantes. Ela chegou a questionar sua participação no reality e a pensar que os colegas eram atores.

Em um papo com Nizam, eliminado no domingo, 21, Vanessa disse: “E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar”. Em seguida, a influenciadora tentou apertar o botão de desistência, mas foi impedida pelo colega. No entanto, minutos depois, ela persistiu e apertou o botão, afirmando que se sentiu aliviada após tomar essa decisão.

