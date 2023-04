MC Sabrina posta vídeo após Pocah relatar seu sumiço e cogitar cárcere privado

Equipe da funkeira também se manifestou e afirmou que ela foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade

Reprodução/Instagram/mcsabrinaoficial MC Sabrina pediu desculpa em vídeo, mas não explicou o motivo do seu sumiço



A cantora MC Sabrina apareceu nos stories do Instagram neste domingo, 16, após a cantora Pocah movimentar as redes sociais ao dizer que a funkeira estava sumida e que poderia estar precisando de ajuda. O vídeo de Sabrina foi publicado após a equipe da artista emitir uma nota negando que ela estava em cárcere privado e sendo dopada pela família. “Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência”, declarou a assessoria da funkeira. O posicionamento, no entanto, causou desconfiança e muitos seguidores começaram a questionar porque ela não gravava um vídeo dizendo que estava bem.

Ao postar um story marcando o Rio de Janeiro como localização, a cantora se desculpou, mas não explicou o motivo do seu sumiço: “Oi, galera, tudo bem? Por muitos motivos que não vem ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal e motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando com tudo, com as músicas, com tudo o que eu gosto de fazer, até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo e o meu desculpa também, né? Por que não?”. A equipe da artista disse que em breve vai “esclarecer toda a verdade” e expor os laudos médicos de Sabrina. Conhecida como uma das precursoras do funk melody, a cantora carioca fez muito sucesso no início dos anos 2000, emplacando hits como Dessa Vez e Implacável.