Millie Bobby Brown compartilha imagens de seu casamento íntimo com Jake Bongiovi

Casal havia anunciado seu noivado em abril e optou por uma celebração íntima em maio

Reprodução / Instagram / @Millie Bobby Brown Não está claro se as imagens postadas correspondem à cerimônia de maio ou se são de uma segunda celebração



A atriz britânica Millie Bobby Brown divulgou imagens de sua cerimônia de casamento com Jake Bongiovi, filho do famoso cantor Jon Bon Jovi. O casal havia anunciado seu noivado em abril e optou por uma celebração íntima em maio. As fotos foram compartilhadas nas redes sociais da atriz, gerando grande repercussão entre os fãs. Em julho, Millie foi vista em uma loja experimentando um vestido de noiva, o que levantou especulações sobre o grande dia. Contudo, não está claro se as imagens postadas correspondem à cerimônia de maio ou se são de uma segunda celebração.

A atriz, conhecida por seu papel em “Stranger Things“, manteve detalhes do evento em sigilo. Durante a cerimônia, Millie usou três vestidos diferentes, um dos quais foi criado pelo renomado estilista Oscar de la Renta. A escolha de um designer tão prestigiado para um momento tão especial reflete o estilo e a elegância da atriz. A discrição do evento também foi um ponto destacado, com poucos detalhes sendo revelados ao público.

