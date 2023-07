Após briga com fãs, Doja Cat perde milhares de seguidores no Instagram

Cantora se envolveu em conflito com seus apoiadores no Threads após ser acusada de tê-los desprezado

Robyn BECK / AFP Após as polêmicas, a cantora desativou seu perfil no Threads e reapareceu no Twitter falando sobre sua nova turnê



A rapper e cantora Doja Cat perdeu mais de 250 mil seguidores no Instagram após se envolver em briga com seus fãs no Threads. A dona de hits como “Kiss Me More” e “Woman” teria demonstrado desprezo por seus fãs, que se denominam “kittenz” (“gatinhos”, em tradução livre). Isso teria provocado uma reação negativa nos seus seguidores. No Threads, a cantora ironizou o apelido dado pelos fãs e disparou críticas contra os “gatinhos”. “Meus fãs não se autodenominam merda. Se você se chama de ‘gatinho’ ou ‘gatinho’, isso significa que você precisa desligar o telefone, arrumar um emprego e ajudar seus pais com a casa”, escreveu na rede social. Em uma outra publicação, questionada se amava seus fãs, Doja respondeu que não amava porque não os conhecia. Após as polêmicas, a cantora desativou seu perfil no Threads e reapareceu no Twitter falando sobre sua nova turnê.