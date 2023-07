Cantora Sinead O’Connor morre aos 56 anos

Irlandesa, que fez sucesso na década de 1990 com ‘Nothing Compares 2 U’, também foi conhecida por suas fortes opiniões políticas

Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Sinead O’Connor morreu aos 56 anos



A cantora Sinead O’ Connor morreu aos 56 anos, informou o jornal “Irish Times”, nesta quarta-feira, 26. Até o momento, não há detalhes sobre a causa do óbito. A irlandesa fez sucesso na década de 1990 com “Nothing Compares 2 U”, música composta por Prince e que chegou ao primeiro lugar em vários países, incluindo os Estados Unidos. Ela também foi conhecida por suas fortes opiniões políticas, levantando o debate de diversas pautas, como os direitos da mulher e os abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica. No ano passado, a cantora passou por um trauma ao perder o filho Shane O’Connor, de apenas 17 anos, encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda. Antes disso, ela já havia tentado suicídio e relatado estar lutando contra a depressão. O’Connor deixa outros três filhos.