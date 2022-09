Meghan e Harry são rebaixados na monarquia britânica e podem perder direitos sobre casa de campo

Casal aparecia logo abaixo de William e Kate Middleton, mas agora divide final da página com o príncipe Andrew, acusado de abuso sexual

EFE/EPA/Neil Munns Príncipe Harry e Meghan Markle deixaram a família real



A atriz Meghan Markle e o príncipe Harry foram realocados de posição no site oficial da monarquia britânica. Anteriormente, o casal aparecia abaixo do príncipe William e de Kate Middleton na hierarquia da Família Real. Agora, o duque e a duquesa de Sussex estão no último escalão, na frente apenas do príncipe Andrew, acusado de abuso sexual a menores de idade. A represália representa mais um capítulo das polêmicas de Markle e Harry com a realeza. Ainda nas cerimônias em memória de Elizabeth II, Harry foi impedido pelo seu pai, rei Charles, de usar uniforme militar, além de ter se sentado afastado da coroa britânica no funeral da rainha. A questão imobiliária também é incerta para a família do filho mais novo da princesa Diana. Segundo informações do portal inglês Sky News, um corte de gastos na coroa pode retirar o direito de Meghan e Harry sobre uma casa de campo em Windsor, na Inglaterra. O casal abdicou do alto escalão da Família Real em janeiro de 2020.