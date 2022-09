Meghan Markle não viajou com Harry porque Rei Charles III teria dito que ela ‘não seria bem-vinda’

Porta-voz dos duques de Sussex informou que o casal estava indo junto à Escócia, mas o filho do atual monarca britânico chegou ao Castelo de Balmoral sozinho

Reprodução/Instagram/sussexroyal Meghan Markle não foi com o príncipe Harry ao Castelo de Balmoral, na Escócia



Assim que foi divulgado que o estado de saúde da rainha Elizabeth II era delicado, um porta-voz dos duques de Sussex informou que o casal estava viajando junto para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca estava sob cuidados médicos. O príncipe Harry, no entanto, chegou ao local sem a mulher, ex-atriz Meghan Markle. Conforme divulgado pelo The Sun, foi o rei Charles III quem impediu a nora de seguir viagem com o marido. Em uma ligação, Charles teria dito a Harry que não era certo e apropriado que Meghan estivesse em Balmoral em um momento tão triste. “Foi apontado para ele que Kate [Middleton, mulher do príncipe William] não iria e que o momento deveria ser limitado à família mais próxima. Charles deixou muito, muito claro que Meghan não seria bem-vinda”, informou uma fonte que preferiu não se identificar. Harry e Meghan, que moram nos Estados Unidos, estavam no Reino Unido participando de uma série de eventos de caridade quando a presença da família real foi requisitada em Balmoral.

O que também chamou a atenção é que Harry foi o único que não viajou no avião da Força Aérea Real, diferente do seu irmão, o príncipe William, e dos seus tios, o príncipe Edward e o príncipe Andrew. Voando longe da família, Harry foi o último a chegar no castelo em que a rainha estava, quase uma hora e meia depois de ser anunciado ao mundo que sua avó havia morrido. “Foi tão triste vê-lo sem os outros membros da realeza para confortá-lo. Eu realmente espero que a morte da rainha os ajude a curar suas feridas”, declarou um passageiro que estava no mesmo voo que o príncipe. Os irmãos também não se uniram no retorno à Inglaterra. “William voltou para Windsor separado de Harry em mais uma demonstração do abismo entre os príncipes outrora próximos”, relatou o The Sun. Em seu primeiro discurso como rei, Charles citou Meghan e o gesto visto como uma forma de abafar a ausência da duquesa na Escócia. “Expresso meu amor pelo príncipe Harry e Meghan enquanto eles continuam construindo suas vidas no exterior”, declarou o novo monarca.