Rapper Megan Thee Stallion é baleada após confusão que terminou com Tory Lanez preso

Em vídeo, cantora de 25 anos aparece com o pé baleado e sangrando enquanto policiais se aproximam para revistar carro em que ela e mais duas pessoas estavam

Reprodução/Instagram Megan desmentiu boatos de que tinha sido presa e agradeceu por estar viva após 'trágico acontecimento'



A rapper Megan Thee Stallion, de 25 anos, foi baleada no último domingo (12) após uma confusão envolvendo o também rapper Tory Lanez. No início da semana, boatos diziam que a cantora tinha sido presa, mas nesta quarta-feira (15) Megan postou um texto no Instagram esclarecendo a história.

Sem detalhes e sem citar nomes, a rapper disse que na manhã de domingo foi baleada “como resultado de um crime cometido contra mim com a intenção de me machucar fisicamente”. Ela ainda negou que tenha sido presa e disse que os policiais a levaram para o hospital. Megan disse que passou por cirurgia para remover as balas e passa bem.

O tabloide TMZ divulgou um vídeo do momento em que a polícia de Los Angeles intercepta o carro com Megan, Troy e mais uma mulher. Nas imagens, Troy já aparece deitado no chão para ser revistado pelos policiais, enquanto Megan sai do carro ferida no pé e sangrando. A artista é orientada a andar de costas com as mãos para o alto até ser autorizada a sentar-se no chão. Em seguida, uma mulher, que não foi identificada pelo site, também sai do carro para que a polícia faça a revista em todos.

“A narrativa que está sendo contada sobre os acontecimentos de domingo está errada e eu gostaria de corrigi-la. Na manhã de domingo, eu fui baleada como resultado de um crime cometido contra mim com a intenção de me machucar fisicamente. Eu nunca fui presa, os policiais me levaram para o hospital onde passei por cirurgia para remover as balas. Estou incrivelmente grata por estar viva e provavelmente me recuperar completamente, mas era importante para mim esclarecer os detalhes dessa noite traumática. Eu estou focada em minha recuperação para que logo possa voltar a minha vida e voltar a fazer música assim que possível”, diz o texto de Megan na íntegra.

Troy Lanez preso

Como resultado da revista policial, o rapper Troy Lanez acabou sendo preso por porte ilegal de arma, mas foi liberado após pagar fiança de US$ 35 mil. Ele deve comparecer ao tribunal para julgamento do crime. Segundo o TMZ, a polícia chegou até o local aonde os rappers estavam após uma de denúncia de pertubação na rua. No local, as autoridades foram informadas por testemunhas que tiros haviam sido disparados dentro de um carro esportivo.