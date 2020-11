Mel Maia associa assédio a roupa da mulher e gera polêmica nas redes sociais

A atriz postou um vídeo sem dizer se continha ironia e não foi bem interpretada pelos seguidores

Reprodução/Instagram/melissamelmaia Mel Maia gerou polêmica com vídeo falando sobre assédio



A atriz Mel Maia, de 16 anos, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 25, após fazer um stories que gerou polêmica no Instagram. A artista fez um vídeo em que aparece de calça e blusa de manga comprida e escreveu o seguinte: “Como não ser assediada check”. O post da ex-atriz mirim da Globo não foi bem visto nas redes sociais e muitos seguidores passaram a criticá-la por associar o assédio sexual a roupa da mulher. Mel acabou apagando a publicação e não explicou se o post continha ou não ironia. “Mel Maia nos trends porque disse que se as mulheres usarem calça não vão ser mais assediadas?????? Mãe Lucinda tem que dar um jeito nessa menina”, disse um seguidor relembrando a participação da atriz em “Avenida Brasil”. “Aparece Mel Maia nos assuntos mais comentados e eu já sei que ou postou foto se auto sexualizando ou porque falou besteira”, comentou outro. “Imagina quando a mel maia descobrir que as mulheres são assediadas até de burca”, acrescentou mais um. Veja a repercussão:

andem assim, e nunca mais nenhum assédio a Melissa mel Maia que disse 😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰 pic.twitter.com/wmRULC4bPQ — larítia (@laracoelhoxr) November 25, 2020

Imagina quando a mel maia descobrir que as mulheres são assediadas até de burca — Vih Silva🦋🇦🇹 (@VihSilva27) November 25, 2020

Uma tal de mel maia falou que para não ser assediada era só vestir roupas não apelativas, tipo calça, moletom etc…

Só que eu vi um tt de uma menina que conversou com a mel, e a mel disse que era ironia e que até apagou o story falando disso. — mia (@migshati) November 25, 2020

aparece mel maia nos assuntos mais comentados e eu já sei que ou postou foto se auto sexualizando ou pq falou besteira. Das duas, uma. — Ingrid Velloy (@IVelloy) November 25, 2020

Todo dia a Mel Maia sendo cancelada gente pic.twitter.com/iA0kHgvKDR — 𝙏𝙝𝙚𝙪𝙨 𝙍𝙚𝙞𝙨 (@noelglowx) November 25, 2020