‘A Fazenda 12’: Lidi, Mariano, Mateus e Raíssa estão na roça

Mariano foi vetado da Prova do Fazendeiro de amanhã e Raíssa, Mateus e Lidi tentarão se livrar da roça

Reprodução Lidi, Mariano, Raíssa e Mateus Carrieri estão na roça



A noite de votação em ‘A Fazenda 12‘ foi cheia de emoções nesta terça-feira, 24. A direção do reality show definiu mudanças no sistema de votação dentro da casa. Os peões que estavam na baia só podiam votar em quem também estava na baia e os que estavam na sede, entre eles. Mas quem começou formando a roça foi a Fazendeira Jojo, indicando Lidi, no meio de um bate boca. Pela sede, Stéfani e Mariano empataram e Jojo precisou desempatar, votando no sertanejo. Pela baia, Raíssa foi a mais votada. Pelo resta um, Mateus Carrieri. Como o ator foi o último, ele vetou a presença de Lidi na prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 26. Porém, o poder da chama verde retirou o veto e ela ficou livre para vetar Mariano.