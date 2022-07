Mel Maia deixa escapar que ficou com o ex-BBB Arthur Picoli: ‘Mais gostoso’

Atriz participou de uma brincadeira nas redes sociais e os seguidores logo mataram a charada

Reprodução/TikTok/melmaia/Instagram/arthurpicoli Mel Maia acabou expondo nas redes sociais que já beijou o ex-BBB Arthur Picoli



A atriz Mel Maia deixou escapar que já ficou com o ex-BBB Arthur Picoli. A revelação aconteceu ao participar de uma trend do TikTok, na qual ela tinha que mostrar rapidamente o perfil do Instagram dos seus affairs, avaliando, por exemplo, com quem foi seu “melhor beijo”, com quem “era para ter dado certo” ou com quem gostaria de um “replay”. Ao responder quem foi seu ficante “mais gostoso”, ela mostrou o perfil do crossfiteiro, que no “BBB 21” viveu um affair com a atriz Carla Diaz. Mesmo sendo rápida, seguidores conseguiram pausar o vídeo e tirar prints do momento exato em que a artista mostra o perfil de Arthur no Instagram. O assunto repercutiu nas redes sociais e o nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 4. Muitas pessoas fizeram comentários relacionados a diferença de idade entre os artistas, que é de 10 anos. Mel completou 18 anos recentemente, já o ex-BBB está com 28. A atriz ficou conhecida ainda criança e fez sucesso ao participar da primeira fase de “Avenida Brasil”, interpretando Rita, personagem que na segunda fase da trama de João Emanuel Carneiro foi vivida por Débora Falabella.

Em trend sobre beijo, Mel Maia diz que o “mais gostoso” foi o de Arthur Picoli pic.twitter.com/kGF4XrwaM1 — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 4, 2022

Eita! Em uma trend no TikTok, Mel Maia diz que o “mais gostoso” é o Arthur Picoli. Eae o que vocês acham ? 🔥 pic.twitter.com/ZKrV6EQarU — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) July 4, 2022

“Mel Maia pegou o Arthur Picoli e disse que ele é o mais gostoso” kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/yP5yhfztLE — Jão (@vittartic) July 3, 2022

Mel Maia pegou o Arthur do canduru? Um homem véio daquele com quase 30 anos na cara pegando uma menina que mal saiu das fraldas esses caras não tem simancol — Uma nova mulher 💉 (@so__observo) July 4, 2022

Admiro a mel Maia que ela vive a vida dela e não paga de boa samaritana ela é exatamente ela — Victor (@EuVHUGO) July 4, 2022

A problemática que é a mel Maia ter pego o Arthur é tão grande que nossa… a menina ACABOU de fazer 18…. — eu falei maldosa? 🎾 (@themissantique) July 4, 2022

arthur picoli = quase 30 anos de idade

mel maia = fez 18 anos uns dias atrás https://t.co/Ud2ADFapGt pic.twitter.com/5pXvdkKE1J — victor (@californiagurls) July 4, 2022