Mia Khalifa responde Randolfe Rodrigues sobre CPI da Covid: ‘Estou a caminho’

Senador da oposição fez uma postagem sobre Pazuello e citou a ex-estrela pornô, que já virou meme algumas vezes no Brasil

Reprodução/Instagram/miakhalifa/19.07.2021 Mia Khalifa respondeu o senador Randolfe Rodrigues no Twitter



A ex-atriz pornô Mia Khalifa voltou a bombar nas redes sociais após novamente ser relacionada à CPI da Covid. Tudo começou após um post no Twitter feito pelo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no último domingo, 18. “Em vez de negociar com o Butantan, Pazuello foi negociar a Coronavac com uma empresa de importação de produtos eróticos… Corre aqui Mia Khalifa! Acho que estavam te usando de cortina de fumaça (risos)”, escreveu Randolfe ao compartilhar uma reportagem do colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, que diz que a World Brands, empresa com a qual o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello negociou a compra de vacinas, possui vários tipos de atuação, incluindo a importação de “itens de sex-shop”. A modelo respondeu o senador e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Vocês estão em crise … Estou a caminho”, escreveu Mia com emojis de mala de viagem e avião.

Essa não foi a primeira vez que a artista libanesa se viu envolvida na CPI da Covid-19. Mia já havia virado meme após sua foto ser usada em posts com informações falsas sobre pesquisas com a cloroquina que circularam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Outras brincadeiras virtuais envolvendo a atriz foram feitas quando o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) citou na comissão uma pesquisa da revista científica “The Lancet” que teria sido encomendada por uma empresa chamada Surgisphere, na qual, segundo ele, trabalha uma atriz pornô. Vale ressaltar que o nome de Mia não foi citado por Heinze, mas as pessoas começaram a fazer piadas nas redes sociais devido a um meme no qual a artista vira uma médica infectologista que conduz um estudo sobre a cloroquina. Mia chegou a compartilhar uma montagem na qual aparece depondo na CPI. Ao postar que estava assistindo “Loki”, série da Marvel disponível no Disney+, um seguidor comentou: “Ela ainda encontra tempo para salvar o Brasil da Covid”. A ex-atriz pornô compartilhou a montagem dela na CPI e escreveu: “Uma mulher do povo”.