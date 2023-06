Mike Batayeh, ator de Breaking Bad, morre aos 52 anos

Ele teve um ataque cardíaco no dia primeiro de junho, mas a informação da morte só foi dada nesta sexta-feira, 9

PETER BREGG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ator Mike Batayeh assiste à estreia de "Detroit Unleaded" durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2012 no Scotiabank Theatre em 9 de setembro de 2012 em Toronto, Canadá



O ator de Breaking Bad, Mike Batayeh, morreu aos 52 anos, em Michigan, nos Estados Unidos. A morte do artista só foi divulgada nesta sexta-feira, 9, mas ele morreu no dia 1º de junho, após um ataque cardíaco. Segundo as informações do site TMZ, a confirmação foi feita pela filha dele, Diane, que também acrescentou que na família do ator não tinha histórico de problemas cardíacos. Mike interpretou Dennis Markowski, um gerente de lavanderia Brillante, e apareceu em três episódios entre 2011 e 2012. Batayeh também trabalhou em séries como Touch, Marco Polo, CSI Miami e The Shield.