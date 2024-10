Lady Gaga revela planos para casamento com Michael Polansky

Artista também recordou o momento especial do pedido em abril, logo após seu aniversário

Reprodução/Instagram/ladygaga Gaga mencionou que a celebração poderia ter um caráter excêntrico, sugerindo a ideia de um "circo com unicórnios" como tema



Lady Gaga compartilhou detalhes sobre seus planos de casamento com Michael Polansky durante uma participação no programa “Jimmy Kimmel Live!”. A cantora revelou que o casal já discutiu algumas ideias inusitadas para a cerimônia, incluindo a possibilidade de se casarem apenas entre eles em um fórum, acompanhados de um pedido de comida chinesa. Em tom descontraído, Gaga mencionou que a celebração poderia ter um caráter excêntrico, sugerindo a ideia de um “circo com unicórnios” como tema. A artista também recordou o momento especial em que foi pedida em casamento, que ocorreu em abril, logo após seu aniversário. Michael preparou um jantar romântico e fez a proposta enquanto os dois escalavam uma montanha. Gaga assegurou que, antes de fazer a proposta, Michael estava completamente certo de que ela aceitaria.

Publicado por Luisa Cardoso

