Zilu confessa que achou triste o divórcio de Wanessa Camargo e explica o motivo

A empresária Zilu Godoi quebrou o silêncio nesta terça-feira, 19, e falou o que pensa sobre o recente divórcio da filha, a cantora Wanessa Camargo, que foi casada com o empresário Marcus Buaiz por 17 anos. A artista é fruto do casamento de Zilu com o cantor Zezé Di Camargo. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor perguntou se ela tinha ficado chateada com a separação de Wanessa, Zilu então respondeu: “Um divórcio sempre é triste… principalmente quando temos filhos envolvidos! Eu enfrentei um divórcio extremamente doloroso e foi muito exposto publicamente! Ninguém fica ‘feliz’ com um divórcio!!! Mas o tempo sempre coloca cada coisa em seu lugar! Só quem passa por um divórcio sabe o que estou falando! E meu desejo é ver todos felizes”. Wanessa e Buaiz passaram quase duas décadas juntos e tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco. A separação da filha de Zilu gerou grande repercussão, pois assim que anunciou o fim do seu casamento, em maio deste ano, começaram a circular rumores — que não param de se intensificar — de que a cantora teria reatado com o ator Dado Dolabella, com quem já namorou no início dos anos 2000. Tanto Wanessa quanto o vencedor da primeira edição de “A Fazenda” não fizeram nenhum comentário sobre esse suposto affair.