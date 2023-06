Modelo com bumbum de 128 cm diz se sentir constrangida com olhares

Emanuelly Monteiro também afirmou que atitudes desrespeitosas e que passam dos limites não podem ser vistas como algo normal

Reprodução/Instagram @emanuellymonteeiro Influenciadora também falou sobre exercícios que faz para manter seu corpo, que é natural



A modelo e influenciadora Emanuelly Monteiro, famosa pelo seu bumbum de 128 cm, diz que se sente constrangida com olhares. Segundo ela, o constrangimento surge quando os olhares passam do limite e que olhar para as bundas das mulheres não pode ser normalizado. “No homem é instintivo, mas constrange quando passa do limite. Não pode ser visto como algo normal ficar olhando para o bumbum de uma mulher, falta pudor. Mas nunca falo nada, só se a pessoa ultrapassar o limite e fizer alguma gracinha. […] De frente olham para meus olhos e, de costas, olham para o bumbum”, disse Emanuelly em entrevista à Quem. Em seguida, a modelo falou que seu bumbum é natural e que o mantêm com a ajuda de treinos específicos. “Desde novinha tinha o bumbum grande, só não muito redondo e empinado. Com os treinos, consegui deixá-lo assim e ainda aumentá-lo de tamanho. […] Sempre faço algumas séries para realçar o glúteo, como o glúteo, agachamento, agachamento sumô, elevação pélvica, elevação unilateral e extensão de quadril com coice. Esses exercícios são os que encaixo no meu treino. Também passo creme, faço esfoliação, corrente-russa, tratamento para celulite e estrias”, afirmou a influenciadora.