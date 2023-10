Modelo de origem palestina, Bella Hadid pede que Estados Unidos atuem pelo cessar-fogo em Gaza

‘As pessoas de Gaza não têm para onde ir e as crianças estão morrendo’, escreveu a famosa

A modelo Bella Hadid se pronunciou sobre os conflitos no Oriente Médio. Filha de magnata de origem palestina, a famosa pediu para que os Estados Unidos atuem pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza. “Presidente Joe Biden, viemos juntos como artistas e, especialmente, como humanos testemunhando as devastadoras mortes em Israel e Palestina. Pedimos, como presidente dos Estados Unidos, que atue pelo cessar-fogo em Gaza e Israel antes que outra vida se vá”, dizia a carta. Na legenda, Bella Hadid se também se posicionou sobre o momento. “Estes são os bombardeios mais intensos na história de Gaza. (…) Israel desligou por completo os meios de comunicação e eletricidade ao redor de Gaza. (…) As pessoas em Gaza não têm para onde ir, crianças estão morrendo. Por favor, cessar-fogo já”, pontuou. A modelo e irmã de Bella, Gigi Hadid, também se posicionou pelo território palestino e lamentou as mortes na guerra.