Ator de ‘Todo Mundo em Pânico 2’, Richard Moll morre aos 80 anos

Artista estava em casa na Califórnia quando faleceu; causa da morte não foi divulgada

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Richard Moll ganhou destaque por carreira no gênero terror



O ator Richard Moll morreu na última quinta-feira, 26, aos 80 anos. O artista faleceu em sua casa em Big Bear Lake, na Califórnia, e não resistiu, mas não teve a causa da morte divulgada. A notícia foi confirmada pela imprensa internacional neste sábado. Com uma extensa carreira no cinema, Moll fez parte do elenco de grandes produções de terror, como “Aranhas Assassinas 2”, “O Cavaleiro sem Cabeça” e o famoso “Todo Mundo em Pânico 2“. Na televisão, ele realizou uma de suas maiores interpretações como o oficial de Justiça Bull Shannon, na série “Night Court”. Nascido na Califórnia, Richard foi casado duas vezes com Laura Class e Susan Brown, respectivamente. Quando jovem, ele estudou na Universidade de Berkeley, onde se dedicou a atuar em peças inspiradas em textos de William Shakespeare.