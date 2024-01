Modelo húngara alega que Neymar é pai de sua filha e pede pensão de R$ 160 mil 

Gabriella Gaspar diz que conheceu jogador na Bolívia depois de um jogo da Seleção; menina atualmente tem 10 anos

Reprodução/@Alhilal_EN Neymar teria conhecido modelo Gabriella Gaspar em 2013 na Bolívia



A modelo húngara Gabriella Gaspar entrou com uma ação contra Neymar, para solicitar que o jogador realize um teste de DNA para comprovar que ele é o pai de sua filha, uma menina de 10 anos. Ela também pede uma pensão no valor de R$ 160 mil. Caso o pedido seja aceito pelo juiz responsável, o jogador poderá ser obrigado a realizar um teste de DNA. De acordo com o advogado Angelo Carbone, Gabriela teria engravidado de Neymar durante uma passagem do jogador pela Bolívia. Segundo ele, a modelo teria tentado entrar em contato várias vezes com os pais do jogador, Nadine Santos e Neymar da Silva Santos, e a irmã, Rafaella Santos, e chegou a enviar uma carta ao Instituto Neymar Jr, além de mandar mensagens no Instagram do próprio atleta, incluindo fotos da menina.

Carbone alega que Gabriella não possui condições financeiras para criar a filha e está solicitando uma pensão mensal de 30 mil euros (cerca de R$ 161 mil, na cotação atual). Além disso, Gabriella está requerendo que o jogador arque com os custos que ela teve ao longo dos últimos dez anos, incluindo alimentação da filha e exames realizados durante a gravidez. O valor total da causa solicitado pelo advogado chega a R$ 2 milhões.

Publicano por Sarah Américo

*Com informações da agência estado

*Reportagem produzida com auxílio de IA