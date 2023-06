Modelo Lygia Fazio morre aos 40 anos após complicações com silicone industrial

Ex-assistente de palco do ‘Legendários’ sofreu um AVC há três semanas; velório acontece nesta quinta-feira, 1

Reprodução/Instagram/lygiafazio Lygia Fazio morreu três semanas após sofrer um AVC



A modelo e jornalista Lygia Fazio morreu nesta quarta-feira, 31, aos 40 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da ex-assistente de palco do extinto “Legendários”, da Record TV. “Infelizmente, nossa guerreira fez a passagem”, publicou a família de Lygia nos stories do Instagram. “Peço que entendam nosso momento, não conseguimos responder a cada mensagem. Além disso, informações do que houve já foram explicadas aqui.” O velório acontece nesta quinta-feira, 1, no cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Desde o ano passado, a modelo vinha lidando com problemas relacionados à aplicação de silicone industrial e PMMA (polimetilmetacrilato, um componente plástico) no bumbum. Ela retirou essas substâncias, mas elas teriam se espalhado pelo corpo da jornalista e ocasionando infecções. Há três semanas, o irmão de Lygia, George, divulgou que ela também sofreu um AVC e estava sob cuidados médicos intensivos. Na ocasião, ela estava consciente e respondendo bem aos tratamentos. Dois dias depois, ela apresentou uma melhora significativa e conseguiu dar dois passos com a ajuda da equipe médica. Nas semanas seguintes, foram divulgados comunicados otimistas, que indicavam que a ex-assistente de palco estava se recuperando bem e retomando suas habilidades motoras. Ela deixa dois filhos: Davi e Thor.