Modelo revela que lucra no OnlyFans avaliando pênis: ‘De 50 a 100 por dia’

Acpent, que cresceu em um ambiente conservador, disse não imaginava que ganharia dinheiro dessa forma

Reprodução/Instagram/acpent Acpent faz sucesso no OnlyFans avaliando pênis de seguidores



A modelo Acpent está fazendo sucesso no OnlyFans, isso porque, além das fotos e vídeos que posta, ela atende um desejo comum dos seguidores: avaliar seus pênis. A americana decidiu abrir uma conta na plataforma durante o lockdown causado pela pandemia da Covid-19, pois viu no site uma forma de ganhar dinheiro. O conteúdo erótico produzido por Acpent começou a atrair seguidores e, logo, eles passaram a expor seus pênis para receber uma avaliação da modelo. “Eles gostam e pedem constantemente [para serem avaliados], então eu apenas os avalio. Também ofereço isso a eles, porque nove em cada dez fãs me pedem isso”, contou a americana no podcast “OnlyStans”. “Ofereço [a avaliação] na nossa primeira troca de mensagens [na plataforma] e eles dizem que sim, então simplesmente acontece.” Questionada sobre quantos pênis avalia por dia, a modelo respondeu: “Uma estimativa aproximada? Provavelmente de 50 a 100 por dia”. Essas avaliações alavancaram o perfil da modelo no OnlyFans, que costuma ganhar de 100 a 200 novos assinantes por dia. O preço mensal para ter acesso ao conteúdo de Acpent é de US$ 25.99. Natural do Texas, a modelo americana disse que cresceu em um ambiente conservador e não imaginava que um dia faturaria com a venda de nudes na internet: “Eu era uma grande puritana antes de OnlyFans”.