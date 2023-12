Monica Iozzi expõe conversa em que detona Neymar: ‘Como pode alguém dar tão errado na vida?’

Atriz afirmou que diálogo aconteceu durante viagem com taxisita: ‘Baita marmanjo idiota’

Reprodução/Instagram/@monicaiozzi/@neymarjr Neymar está comemorando o fim de 2023 no navio 'Ney em Alto Mar'



A humorista Monica Iozzi expôs uma conversa onde um motorista de táxi supostamente detona Neymar. Segundo a atriz, o condutor do transporte puxou assunto com ela para falar do atleta que comemora o fim de ano no cruzeiro “Ney em Alto Mar”. “A senhora viu essa história desse navio do Neymar? É de dar dó. Como é que pode alguém dar tão errado na vida?”, teria questionado o taxista. Iozzi diz ter questionado o motorista em relação a sua opinião sobre o jogador de futebol. “Nem gosto, nem desgosto. Baita marmanjo e ainda tão idiota”, teria argumentando o homem. O suposto diálogo causou dúvidas nas redes sociais, com usuários que questionam a veracidade da conversa. “Seu Américo não existe. Foi Monica Iozzi conversando com Monica Iozzi”, disse um perfil. Neymar e outros famosos e subcelebridades estiveram em cruzeiro que viajou entre Santos e Búzios nesta semana. O local contou com a presença de figuras como Virgínia, Zé Felipe, Orochi e mais.