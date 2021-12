Morre a atriz Carmen Salinas, de ‘Maria do Bairro’, aos 82 anos

Artista, que também esteve em produções de Hollywood, ficou em coma após sofrer um AVC

Reprodução/Instagram/carmensalinas_56/10.12.2021 Carmen Salinas interpretou Agripina na novela mexicana 'Maria do Bairro'



A atriz mexicana Carmen Salinas morreu, aos 82 anos, na última quinta-feira, 9. A informação foi divulgada pela família da artista em suas redes sociais. A artista ficou conhecida no Brasil por interpretar a personagem Agripina na novela “Maria do Bairro”, exibida pelo SBT. No dia 11 de novembro, Carmen, que era hipertensa, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dias depois, os familiares informaram que ela tinha entrado em coma e que seu estado de saúde era grave. Os fãs torceram pela recuperação da atriz e a família agradeceu a força que recebeu nesse período: “Agradecemos todas as mensagens de apoio e demonstrações de respeito a nossa família, assim como as demonstrações de carinho e orações que celebraram nossa amada Carmelita Salinas”.

A premiada artista nasceu na cidade de Torreón, no México, em 5 de outubro de 1939. A carreira artística começou na década de 1960 fazendo imitações, logo ela migrou para o teatro e conquistou espaço na TV e no cinema. Além de estrelar várias produções da Televisa, uma das principais emissoras mexicanas, Carmen também participou de produções de Hollywood, nos Estados Unidos, como o filme “Chamas da Vingança”, estrelado pelo ator Denzel Washington. Em 2015, ela decidiu ingressar no mundo da política e conseguiu se candidatar como deputada.