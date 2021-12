Whindersson Nunes se mobiliza para ajudar população do sul da Bahia após enchentes

Moradora local disse ao humorista que mais de 500 famílias perderam suas casas nas intensas chuvas e, agora, estão desabrigadas

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/10.12.2021 Whindersson Nunes perguntou como pode ajudar população do sul da Bahia



O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para perguntar como pode ajudar a população do sul da Bahia. Nos últimos dias, várias cidades da região foram atingidas por intensas chuvas que causaram estragos e deixaram diversas famílias desabrigadas. “Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito?”, perguntou o artista no Twitter. Uma seguidora comentou: “Precisamos de ajuda, comida, água potável, produtos de higiene, são mais de 500 famílias desabrigadas que perderam suas casas, suas coisas, a cidade está ajudando com o que pode mas ainda é pouco. Nova Alegria está com água até o teto, pessoas estão em perigo lá sem poder sair”. Respondendo a seguidora, Whindersson questionou: “Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental para receber doação?”. Nos comentários, muitas pessoas indicaram projetos de confiança para o humorista conseguir ajudar.

O influenciador digital Felipe Neto também se manifestou sobre o assunto e pediu para quem puder ajudar. “O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar! Quem puder, ajude Nova Alegria! Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas. Ajudem com o que puder”, postou no Twitter. O governador da Bahia, Rui Costa, disse na última quinta-feira, 9, que está acompanhando de perto o trabalho das equipes estaduais responsáveis por dar auxílio às vítimas e que pretende visitar a região nesta sexta-feira, 10. “Determinei que fossem deslocadas aeronaves do Graer e da Casa Militar, além das equipes do 18° Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas. A ajuda também está sendo feita com cestas básicas, colchões e outros materiais para as famílias nos abrigos”, postou no Twitter. O governador falou ainda que está em contato com os prefeitos da região e que ofereceu tratores e máquinas para ajudar na desobstrução das vias.

Galera do extremo sul da Bahia, o que está acontecendo por aí e o que pode ser feito? — Whindersson (@whindersson) December 10, 2021