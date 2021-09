Morre a atriz Marina Miranda, da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, aos 90 anos

Artista estava internada em um hospital público do Rio de Janeiro desde o dia 19 de setembro

A atriz Marina Miranda morreu na noite de segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro, aos 90 anos. A atriz tinha Alzheimer e estava internada com um quadro grave de infecção urinária e, segundo a filha da artista, Sylvia Miranda, ela também já tinha apresentado um problema pulmonar. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro confirmou a morte da artista à Jovem Pan. “A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu. Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19 [de setembro]”, informou a SMS em nota. Sylvia chegou a postar um vídeo esta semana nas redes sociais dizendo que a mãe estava em coma e seu quadro era irreversível. Marina ficou famosa por assumir papéis cômicos na televisão. Entre as décadas de 1950 e 1960, a atriz interpretou Crioula Difícil no humorístico “Balança Mas Não Cai”, já nos anos 1990 ela deu vida a Dona Mandala/Charanga na “Escolinha do Professor Raimundo”. A atriz também fez participações em novelas de sucesso como “A Gata Comeu”, “Vereda Tropical” e “Dancin Days”.