Morre Andy Rourke, baixista do The Smiths, aos 59 anos

Músico lutava contra um câncer pancreático; o anúncio foi feito pelo guitarrista Johnny Marr

Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Andy Rourke foi baixista da banda de rock britânica The Smiths



Andy Rourke, baixista da banda de rock britânica The Smiths, morreu aos 59 anos, vítima de câncer. O comunicado foi feito pelo guitarrista Johnny Marr nesta sexta-feira, 19, nas redes sociais: “É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após [lutar contra] uma prolongada doença, o câncer pancreático. Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música. Pedimos privacidade neste momento triste”. A banda The Smiths foi formada em Manchester em 1982. O primeiro álbum foi lançado no ano seguinte e contava com composições dos integrantes Morrissey e Marr. Um dos grandes sucessos do grupo é a música Meat is Murder, assim como o álbum “The Queen Is Dead”, de 1986. A banda, no entanto, ficou pouco tempo junta e se separou em 1987. Após o rompimento, Andy trabalhou nas faixas solo de Morrissey, incluindo Piccadilly Palare, Interesting Drug, November Spawned a Monster, The Last of the Famous International Playboys, e também no álbum “Bona Drag”, de 1990. Depois disso, o baixista tocou com FreeBass, DARK, Sinéad O’Connor, The Pretenders, Ian Brown e Badly Drawn Boy.