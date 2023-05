Padre Júlio Lancellotti revela ajuda de Rita Lee: ‘Nunca disse enquanto estava viva’

Sacerdote também falou que a artista era uma grande amiga e a homenageou durante uma missa; assista

Reprodução/Instagram/roberto_de_carvalho Rita Lee doava suas roupas para os moradores de rua, contou Júlio Lancellotti



O padre Júlio Lancellotti, conhecido por ajudar pessoas em situação de rua, revelou durante uma missa que recebia ajuda da cantora Rita Lee. Em seu discurso, que posteriormente foi divulgado nas redes sociais, o religioso declarou: “Depois da bênção, nós vamos cantar a música da Rita Lee, José, e queríamos nos unir a todos que hoje estão rezando também pela Rita Lee. Era uma amiga muito querida e eu nunca disse isso enquanto ela estava viva, mas ela me mandava muitas roupas dela para dar para os moradores de rua e eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee”. O sacerdote também explicou por que se recusou a vender os itens doados pela artista e, assim, conseguir mais recursos para os projetos da igreja. “Todas as suas roupas cheias de brilho, cheias de espelhinhos, cheias de pedrinhas, cheias de coloridos e num corte muito especial. Todos queriam as roupas da Rita Lee e alguém um dia me perguntou: ‘Por que você não vende, faz um leilão?’. Falei: ‘Não foi para isso que ela mandou. Ela mandou para dar aos irmãos de rua. Foi isso o que ela fez e foi isso que foi feito.” A eterna rainha do rock nacional morreu no dia 8 de maio aos 75 anos. O velório foi aberto ao público e reuniu fãs e famosos, que compareceram para dar um último adeus a cantora. Ela era casada com Roberto de Carvalho e deixou três filhos: Beto, João e Antônio.