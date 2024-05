Morre aos 78 anos David Sanborn, saxofonista vencedor de seis Grammys e um dos mais influentes da história

Músico lutava contra o câncer de próstata desde 2018; ele morreu na tarde de domingo (12) em Nova York

NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP David Sanborn se apresenta no palco do One World Concert na Syracuse University em 9 de outubro de 2012 em Syracuse, Nova York



Morreu aos 78 anos, em Nova York, o David Sanborn. “É com o coração triste e pesado que comunicamos a você a perda do saxofonista de renome internacional e seis vezes vencedor do Grammy, David Sanborn. Sanborn faleceu na tarde de domingo, 12 de maio, após uma longa batalha contra o câncer de próstata com complicações”, diz a publicação compartilhada nas redes sociais do músico. “Sanborn vinha lidando com câncer de próstata desde 2018, mas conseguiu manter sua programação normal de shows até recentemente. Na verdade, ele já tinha shows agendados para 2025”, acrescenta. “David Sanborn foi uma figura seminal na música pop e jazz contemporânea. Foi dito que ele “colocou o saxofone de volta no Rock ‘n Roll”, finaliza. Sanborn tocou saxofone alto e, ao longo de sua carreira, passou pelo jazz, rock, blues e R&B. Ele gravou com grandes nomes, como Stevie Wonder, James Brown, Eric Clapton, David Bowie e Bruce Springsteen.