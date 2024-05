Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do segundo filho em chá de revelação

Casal aproveitou a ocasião para solicitar doações por Pix para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul; notícia da nova gravidez foi compartilhada pela influenciadora no dia 29 de abril

Reprodução/Instagram O casal já é pai de Lua, que completou um ano recentemente



No último domingo (12), Viih Tube e Eliezer surpreenderam os fãs ao revelarem, em uma transmissão ao vivo no YouTube, o sexo do segundo filho que estão esperando juntos. O “chá de revelação” foi marcado por luzes azuis, indicando que o casal será pai de um menino. Durante o evento, que contou com a presença de convidados, os influencers vestiam roupas brancas e interagiram com os presentes em diversas brincadeiras. Além disso, aproveitaram a ocasião para solicitar doações por Pix para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O casal já é pai de Lua, que completou um ano recentemente. A notícia da nova gravidez foi compartilhada pela influenciadora em um vídeo no Instagram no dia 29 do mês passado.

Veja a publicação:

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA