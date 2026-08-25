Morre aos 80 anos Dolly Parton, lenda da música country americana

Em maio, a artista havia anunciado o cancelamento de uma série de shows em Las Vegas, citando problemas de saúde persistentes

A lenda da música country americana Dolly Parton, que cresceu pobre no Tennessee e se tornou conhecida mundialmente com sucessos como “Jolene” e “Coat of Many Colors”, morreu aos 80 anos, informou sua família nesta terça-feira (25).

“Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus”, disse seu sobrinho Bryan Seaver em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ele afirmou que a artista, vencedora de diversos prêmios, “abriu portas para gerações de cantores, compositores, músicos e sonhadores de todas as origens”.

A família não informou a causa da morte, mas a cantora havia falado sobre seu estado de saúde debilitado nos últimos tempos. Seu marido, Carl Dean, morreu no ano passado.

Em maio, Parton havia anunciado o cancelamento de uma série de shows em Las Vegas, citando problemas de saúde persistentes. Em vídeos publicados em suas redes sociais, ela disse que, embora o tratamento para uma doença não especificada estivesse evoluindo bem, ainda não estava pronta para se apresentar no palco.

Parton teve uma carreira prolífica, que se estendeu por seis décadas, período em que compôs cerca de 3 mil músicas, incluindo a icônica balada “I Will Always Love You”, que se tornou um sucesso internacional na voz de Whitney Houston.

Com 49 álbuns de estúdio e mais de 100 álbuns de coletâneas e colaborações lançados, ela recebeu o título de “rainha da música country”.

“Por seu exemplo, acreditávamos que tudo era possível. Ela nunca viu uma porta que não pudesse abrir, e as portas que abriu criaram e mudaram a história”, disse seu sobrinho.