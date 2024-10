Morre aos 88 anos Emiliano Queiroz, ícone da televisão e teatro brasileiro

Entre suas interpretações mais notáveis, estão Dirceu Borboleta em ‘O Bem-Amado’, exibida em 1973, e Tio Nardo em ‘Alma Gêmea’

O ator Emiliano Queiroz faleceu na manhã desta sexta-feira (4) no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Ele estava internado há dez dias devido a problemas cardíacos e a causa de sua morte foi uma parada cardíaca. Queiroz deixou um legado significativo na televisão e no teatro brasileiro, sendo lembrado por suas diversas atuações ao longo de sua carreira. Com uma trajetória marcada por papéis memoráveis, Queiroz foi um dos primeiros artistas a se destacar na TV Globo, participando da novela “Ilusões Perdidas” em 1965. Entre suas interpretações mais notáveis, estão Dirceu Borboleta em “O Bem-Amado”, exibida em 1973, e Tio Nardo em “Alma Gêmea”. Sua presença marcante também foi vista em “Senhora do Destino” e na recente “Éramos Seis”. Além de seu trabalho na televisão, Emiliano Queiroz teve uma carreira sólida no teatro. Ele participou da primeira montagem de “O Pagador de Promessas” em 1960, uma obra icônica do dramaturgo Dias Gomes. Em 1978, ele interpretou Geni na famosa “Ópera do Malandro”, consolidando sua importância nas artes cênicas brasileiras.

